Un si grand soleil du 24 novembre : Marion en garde à vue (résumé épisode 1023 en avance)

Un si grand soleil du 24 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1022 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 24 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna arrive rayonnant au travail, elle envoie un message à Yann pour le remercier pour la soirée. Pendant ce temps, Becker appelle Cécile pour lui parler de ses soupçons sur Marion. Cross arrive et il apprend que quelques jours avant sa mort, Sylvie a annulé son testament. Il était à l’avantage de Marion. Becker pense que que Marion a sûrement mal pris d’être déshéritée… Cécile se demande si ce n’était pas la vraie raison de sa visite chez sa tante.







Laurine observe de loin Arthur et Jennifer. Elle rejoint Arthur une fois Jennifer entrée dans l’hôpital. Arthur lui parle de Jennifer, elle fait mine de pas la connaitre. Laurine lui propose de boire un verre pour lui parler de quelque chose. Il accepte. Une fois dans l’hôpital, Laurine s’excuse auprès de Laurine, elle dit qu’elle n’a rien contre elle et qu’elle a du mal avec les relations sociales. Jennifer dit qu’elle comprend. Boris retrouve Arthur, il lui demande pourquoi Laurine veut la voir. Il en sait rien et plaisante en disant qu’elle le kiffe…



Elisabeth retrouve Bertier et lui dit de ne plus appeler le cabinet Cabestan, ils s’en passeront pour tous les dossiers. Bertier ne comprend pas mais Elisabeth est catégorique.

Jennifer parle à David du mea-culpa de Laurine. Elle pense qu’Arthur est intervenu. David pense que peu importe si elle lui fout la paix.

Le légiste interroge Yann pour son lapin de la veille. Il lui demande si c’était pour voir Johanna, Cross avoue. Mais Yann ne sait pas s’il est prêt pour une nouvelle histoire. Il lui répond qu’il a le droit de vivre et d’être heureux.

Cécile a reçu le testament annulé par Sylvie, il était bien en faveur de Marion. Mais Becker pense que Guilhem avait aussi un très bon mobile en devenant l’unique héritier de Sylvie.

Laurine retrouve Arthur et lui parle de Jennifer. Elle avoue qu’elle la connait et qu’elles se sont embrouillées. Elle lui confie avoir calmé le jeu avec Jennifer. Arthur lui parle d’Alain, qui est le compagnon de sa grand-mère. Laurine pense qu’il va réussir car c’est un Bastide. Arthur semble surpris. Et elle lui demande s’il va venir à Ibiza, même sans Jennifer. Arthur hésite.

La police frappe à la porte de Marion. Elle est arrêtée et est placée en garde à vue ! Pendant ce temps, Johanna amène de quoi manger à Guilhem, qui va mal. Il lui demande où en est l’enquête, Johanna dit qu’elle ne peut rien lui dire.

Arthur retrouve Jennifer, il est en retard et lui ment en disant qu’il était à la fac. Jennifer lui demande s’il a parlé à Alain de ses problèmes avec l’interne. Il finit par avouer et elle lui explique qu’elle va encore plus s’en prendre à elle… Arthur ne lui dit pas qu’il la connait. Pendant ce temps là, Boris fait du sport avec sa soeur. Il cherche à savoir ce que Laurine a derrière la tête avec Arthur. Elle insulte Jennifer.

Au commissariat, Levars est l’avocat de Marion. On lui reproche de ne pas avoir parlé du testament. Elle dit avoir oublié. Levars souligne le fait qu’ils n’ont aucune preuve que Marion savait qu’elle était déshéritée. Marion craque et avoue avoir menti. Le jour de sa mort, elle est allée voir Sylvie qui lui a annoncé avoir annulé son testament. Marion était déçue et est partie. Elle assure qu’elle l’aimait, elle ne l’a pas tuée.

Un si grand soleil du 24 novembre extrait, Laurine drague Arthur

