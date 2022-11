Star Academy : qui sont les éliminés du prime 5 ? (résumé + replay 12 novembre 2022)

4.5 ( 8 )

Star Academy, résumé du prime 5 du samedi 12 novembre 2022 – C’est parti pour le cinquième prime en direct de la Star Academy 2022. Les élèves arrivent et chantent l’hymne de la promo 2022. Et comme il s’agit d’un prime hommage à Grégory Lemarchal, les élèves sont rejoints par Patrick Fiori pour reprendre « Ecris l’histoire ».







Publicité





Nikos accueille les parents de Grégory Lemarchal et appelle aux dons pour l’association.

Magnéto sur les évaluations et le classement de la semaine. Louis est le premier de la classe cette semaine avec 15,8 de moyenne ! Chris est 2ème et Léa 3ème.







Publicité





Star Academy, le classement des élèves pour la semaine 4

1- Louis 15,8

2- Chris 14,6

3- Léa 13,4

4- Enola 12,2

5- Anisha 11,8

6- Tiana 11

7- Stanislas 10,8

8- Julien 7,2



Publicité





Zazie chante « Je suis un homme » avec Louis. Zazie avoue que ça s’est très bien passé entre eux. Yanis est ravi et super ému. Il trouve que ce prime commence très fort.

Les quatre nommés vont chanter l’un après l’autre « L’envie » de Johnny Hallyday. Une chanson que Grégory avait incarné lors de sa saison de la Star Ac.

Magnéto sur la semaine des élèves au château : la visite des parents de Grégory, de Bilal Hassani, Michael Gregorio, Matt Pokora, ou encore Kendji.

Place à Kendji Girac, qui chante un medley avec Enola, Chris, Louis et Léa. Laure salue le fait qu’ils n’ont plus peur, elle a trouvé ça magnifique.

Magnéto sur Tiana, qui ensuite chante « Reine » avec Dadju. Elle reçoit une ovation du public ! Adeline salue la belle complicité entre eux et Dadju avoue qu’il a adoré.

Matt Pokora chante « Tombé » avec Chris. Petit problème de son sur la fin mais ils ne se laissent pas perturber.

Enola rend hommage à Grégory Lemarchal sur « A corps perdu ». Un grand moment d’émotion et surprise pour Enola, ses parents sont là ! La mère de Grégory est très émue et la remercie.

Magnéto sur Anisha, qui chante ensuite avec Patrick Fiori « J’y vais ». Le public lui réserve une ovation, Michael Goldman affirme avoir ressenti la même chose que le public.

Amel Bent chante avec Enola et Léa « Où je vais ». Amel est ravie d’avoir partagé ce moment avec les élèves.

Magnéto sur Louis. Il reprend ensuite « It’s all coming back to me now » de Céline Dion.

Magnéto sur Julien, qui chante ensuite « Le temps » avec Tayc.

Enola et Léa chantent « Girls just wanna have fun », Louis et Chris « Wake me up before you go go », Enola Chris Louis et Léa « I’ll be there for you ».

Magnéto sur Stan, qui chante avec le groupe Feu! Chatterton. Le chanteur encourage le public à sauver Stan, qu’il trouve solaire et travailleur. Laure trouve qu’il a relevé le défi, elle le félicite.

Léa relève le défi du tableau de Yanis sur « Hot Stuff » de Donna Summer. Yanis a trouvé sa presta géniale et incroyable.

Magnéto sur les plus belles prestas de Greg.

Dernier hommage à Grégory Lemarchal pour Léa, Enola, Chris et Louis. Ils interprètent « De temps en temps ». Ils sont rejoints par Lucie et Karima.

Star Academy, et les élèves éliminés du prime 5 sont…

L’huissier de justice arrive, Nikos annonce que les téléspectateurs ont choisi de sauver Anisha. Les élèves doivent ensuite voter pour l’élève qu’ils veulent sauver : Chris sauve Stan, Louis sauve Tiana, Léa sauve Tiana, et Enola sauve Tiana. Anisha et Tiana retournent au château, Julien et Stan sont éliminés.

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la quotidienne et le samedi 19 novembre à 21h10 sur TF1 pour suivre la demi-finale en direct. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note