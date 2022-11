Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 12 novembre

5 ( 7 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 12 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de vendredi au château. Les élèves partent tôt pour rejoindre le plateau du prime tandis que les quatre nommés ont sport avec coach Joe.







Tiana essaie de motiver Julien mais il refuse encore une fois de faire sport ! Julien est levé mais il explique à Joe qu’il est malade et qu’il récupère à peine. Joe lui fait remarquer qu’il a loupé deux cours cette semaine.

Anisha, Stan et Tiana se donnent à fond. Ils font une séance intense avec des haltères. Julien les a regardés de loin…







Pendant ce temps là, les autres élèves arrivent aux répétitions. Yanis les accueille, il s’occupe de Léa pour son tableau. Au château, les nommés enchainent avec le cours de chant avec Adeline. Tiana stresse et affirme qu’elle manque de souffle. De son côté, Julien s’énerve et dit ne pas être à l’aise sur le titre qu’il va partager avec Tayc.



Zazie répète avec Louis. Elle est ravie et trouve qu’il a super bien bossé. Au château, les nommés retrouvent Laure pour bosser leur battle sur « L’envie ».

Temps libre au château, Tiana fait des crêpes. Et Anisha est au piano. A 20h, les autres élèves rentrent au château. Tiana est ravie de retrouver Léa. Elle a peur de partir, Léa veut absolument qu’elle reste. Léa essaie d’encourager Chris à voter Tiana mais il ne peut pas laisser Stan.

Les nommés font leurs bagages, Anisha découvre que c’est particulier. Julien est convaincu qu’elle va revenir et la rédéfaire. Chris et Stan réfléchissent à une bêtise à faire… Et comme Anisha a la phobie des agrumes, ils cachent des oranges sous sa couette. Elle se met à hurler et part en courant en les découvrant ! Chris et Stan sont pliés de rire.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 novembre

