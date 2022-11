Demain nous appartient spoilers : Roxane enquête, un mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 novembre)

3 ( 2 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 novembre 2022 – Le week-end ne fait que commencer et comme chaque samedi, si vous êtes accro au feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’affaire entre Karim et son frère, Malik.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Karim et son frère en viennent aux mains (vidéo épisode du 16 novembre)







En effet, Romy est toujours introuvable et Karim est mis à pied à cause de ses mensonges. Malik n’hésite pas à s’en prendre à Anna. Pour Karim, c’en est trop ! Les deux frères en viennent aux mains… Et la police retrouve un corps sans vie.

De son côté, Roxane refuse d’abandonner au sujet de la clé retrouvée dans la commode. Elle mène l’enquête !

Quant à Victoire, elle apprend une mauvaise nouvelle…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 novembre 2022

Lundi 14 novembre (épisode 1316) : Karim perd la confiance de Martin. Les images de vidéosurveillance témoignent du comportement suspect de Malik. Contre toute attente, Marianne prend la défense de Jordan. Contre l’avis de Sara, Roxane poursuit son enquête.

Mardi 15 novembre (épisode 1317) : Un proche de Karim doit répondre de ses actes. Rayane fait justice lui-même. Jordan et Marianne tirent les avantages de leur nouvelle amitié. Alex confie à Emma une nouvelle mission.

Mercredi 16 novembre (épisode 1318) : Malik met ses menaces à exécution. Damien retrouve la trace de Romy. Manon est contrainte de mentir à Aurore. Raphaëlle sauve la mise à Emma.

Jeudi 17 novembre (épisode 1319) : La découverte de Sara relance l’enquête. Raphaëlle tient à apporter son aide. Le Noël de Victoire s’annonce morose. William refuse de céder à la pression de sa fille.

Vendredi 18 novembre (épisode 1320) : Une course contre la montre s’engage pour sauver Romy. Karim et Malik règlent leurs comptes. La soirée caritative réserve de nombreux rebondissements.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 14 au 18 novembre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

