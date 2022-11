Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 14 novembre

4.6 ( 9 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 14 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. De retour du prime, Chris pleure. Il est sous le choc du départ de Stan. Anisha le réconforte.







Le lendemain matin, brunch pour les élèves et le debrief avec Laure et Michael. Ca commence avec le duo Tiana / Dadju. Laure trouve qu’elle a assuré. Pour Chris, Michael et Laure trouvent qu’il ne se donne pas assez et qu’il doit encore progresser.







Enola confie que pour « A corps perdu » de Grégory Lemarchal elle était très stressée. La maman de Grégory lui a fait un câlin juste avant ! Laure la félicite, tout comme Michael qui avoue avoir été agréablement surpris.

Pour Anisha, Laure trouve qu’elle met de la douceur et des nuances qu’elle ne mettait pas avant, elle est fière d’elle. Louis note quelques faussetés sur sa prestation mais Michael lui fait remarquer sa progression. Michael félicite Léa sur son évolution et son tableau sur « Hot Stuff ».



Le directeur félicite ensuite tous les élèves avant de leur parler des prochaines évaluations. Cette semaine, les évaluations vont servir à envoyer le meilleure d’entre eux en finale ! Tous les autres seront nommés samedi.

Et le thème des évals est libre : une chanson au choix, et raconter leur Star Ac entre 30sec et une minute mais pas en chanson.

Départ du château ensuite pour les académiciens, qui vont retrouver Slimane au Zénith d’Orléans. Dans le bus, Louis stresse. Sur place, des fans les attendent ! Les élèves se prêtent au jeu des photos.

Dans les loges, Vitaa vient les voir ! Elle essaie de les rassurer et leur explique qu’ils vont faire une surprise à Slimane : ils vont lui remettre son disque d’or !

Ils retrouvent ensuite Slimane, ils découvrent la scène et la salle. Le public leur réserve un bel accueil, les académiciens sont ravis. Ils assistent ensuite au concert avant de rejoindre Slimane pour chanter « Avant toi ».

Et à la fin du concert, les élèves reviennent sur scène pour offrir à Slimane son disque d’or. Une belle surprise pour le chanteur.

Retour au château des étoiles plein les yeux pour les élèves. Et maintenant ils se focalisent sur les évaluations de mardi !

