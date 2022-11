Star Academy : Patrick Bruel, Vianney, tous les invités du prime de la demi-finale

4.6 ( 11 )

Star Academy, liste des stars invités du prime de la demi-finale du samedi 19 novembre 2022 – Après les départs de Stan et Julien samedi dernier dans la Star Academy, place à la demi-finale. Le prime se prépare déjà pour les six élèves encore en compétition avec comme enjeu de taille : décrocher sa place en finale !







Qui sont les invités de cette demi-finale de la Star Academy 2022 ? Réponse !







Star Academy : tous les artistes invités de la demi-finale

Marlène et Lucie sont venues cet après-midi annoncer les noms des invités de ce sixième prime aux académiciens. Ils auront donc l’honneur de chanter avec :

– Claudio Capeo chantera « Riche ». Sont pressentis : Chris, Louis et Anisha

– Marc Lavoine chantera « J’ai tout oublié ». Sont pressentis : Enola, Anisha, Léa et Tiana

– Clara Luciani chantera « Respire encore ». Sont pressentis : Louis et Léa

– Patrick Bruel (chanson et élèves pressentis à préciser)

– Vianney chantera « Call on me ». Sont pressentis : Louis et Chris



Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

