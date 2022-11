Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 1er novembre

5 ( 8 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 1er novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de lundi au château.







Publicité





Les évaluations en binômes sont dans toutes les têtes… Chris est crevé et pas dans son assiette. Il se rebooste pour pas décevoir Stan, son binôme. Cours de sport, Léa n’y va pas ! Anisha prévient le prof qu’elle vient seulement de s’endormir… Coach Joe les fait travailler en binômes parce que c’est le thème de toute la semaine. Tiana doit tout faire seule (ou avec Joe) puisque Léa n’est pas là. Le cours fait du bien à Chris, qui est à nouveau au top.

Julien et Anisha sont en binômes, ils pensent se compléter. Anisha veut que Julien se lache et donne le meilleur, elle compte sur lui.







Publicité





Place ensuite au cours de chant, Adeline se renseigne sur les duos qu’ils ont formé et leur donne des conseils. Léa arrive en retard, elle s’excuse. En interview, elle explique y être allé car Adeline note sur les évaluations !



Publicité





C’est ensuite l’heure du cours de danse. Yanis leur a préparé une chorégraphie street jazz pour les évaluations. Ils doivent être synchros et préparer une petite impro pour la fin. Stan assure, ça motive encore plus Chris. Tiana s’inquiète, et Léa aussi. Yanis remarque qu’elles discutent au lieu de suivre. Yanis essaie de rebooster Tiana qui se met à l’écart.

Après le cours, Tiana s’isole pendant que les autres mangent. Elle craque et pleure, Léa va la réconforter.

Lucie et Marlène arrivent pour parler du prime. Il y aura un duo entre élèves sur « Sous le vent », ils vont tous être testés dessus. Les artistes présents samedi : Christophe Willem, Pomme, Elodie Frégé, et Slimane. Et alors que les élèves sont comme des fous de rencontrer Slimane, Lucie annonce qu’il va venir leur donner un cours spécial et les aider à préparer leurs évaluations.

Slimane arrive, les académiciens sont ravis. Slimane leur donne des conseils pour leurs duos. Les élèves écoutent attentivement et saluent sa gentillesse et sa bienveillance. Stan est ému et lâche des larmes. Après le cours, Léa craque et pleure en tête à tête avec Slimane. Il prend le temps de la réconforter et la rebooster.

Quand les élèves reviennent au château, la prod leur a préparé une soirée Halloween. Les élèves se déguisent. Mais ils doivent aussi répéter les évaluations. Pendant que les autres font la fête, Anisha force Julien à répéter. Tiana appelle sa mère, elle pense déjà être nommée ! Sa mère lui dit de se concentrer sur ses évaluations.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 1er novembre : résumé complet, Julien euphorique, Louis et Enola font pleurer Yanis

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er novembre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note