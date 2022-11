Un si grand soleil spoilers : la mort de Sylvie, les résumés jusqu’au 18 novembre 2022

5 ( 3 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 18 novembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Sylvie va être retrouvée morte juste avant son voyage de noces ! Guilhem et Marion sont sous le choc. De son côté, Johanna porte plainte contre Paul pour violences conjugales.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 7 au 11 novembre

Lundi 14 novembre 2022, épisode 1017 : Paul est convoqué au commissariat suite à la plainte déposée contre lui par Johanna. De son côté, Boris prend Arthur sous son aile, tandis que sa sœur Laurine ne se fait pas que des amis à l’hôpital.

Mardi 15 novembre 2022, épisode 1018 : Yann met la pression à Paul pour protéger Johanna qui est très touchée de son investissement. Jennifer devient le souffre-douleur de Laurine, qui de son côté rencontre Arthur lors d’une soirée clubbing.

Mercredi 16 novembre 2022, épisode 1019 : Sylvie s’attèle aux derniers préparatifs de son voyage de noces, tandis que Yann décide de recontacter Johanna et de s’ouvrir à elle sur son passé douloureux. Laurine, elle, comprend que Jennifer est la copine d’Arthur…

Jeudi 17 novembre 2022, épisode 1020 : Guilhem et Marion sont sous le choc de la mort de Sylvie. Une enquête, dont est chargé Yann, est ouverte. Pendant ce temps, à la galerie d’Alix, les toiles de Brénas sont saisies pour expertise.

Vendredi 18 novembre 2022 : pas d’épisode



