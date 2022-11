Star Academy, les évaluations du 1er novembre : résumé complet, Julien euphorique, Louis et Enola font pleurer Yanis

5 ( 8 )

Star Academy, les évaluations du 1er novembre 2022 – C’est ce matin qu’avait lieu les troisièmes évaluations de la Star Academy 2022. Un grand moment de stress alors que cette semaine, les académiciens sont évalués en duos.







Star Academy : Enola et Louis ouvrent le bal des évaluations

Louis et Enola sont les premiers à passer. Ils expliquent que se mettre ensemble était une évidence. Ils ont choisi « Tu es mon autre ». C’est un joli moment, Yanis est ému aux larmes. Place ensuite à la chorégraphie street jazz avec une petite impro à la fin. Problème de son sur la danse, ils doivent recommencer ! Tout semble bien se passer, quand ils rentrent au château les élèves les félicitent.







Place ensuite à Stan et Chris. Stan explique qu’ils sont là l’un pour l’autre depuis le début. Ils ont choisi « La rivière de notre enfance ». Yanis est encore en larmes ! Ils enchainent avec la danse. Ils repartent super contents, ils se disent qu’ils sont fiers et n’ont aucun regret ! Carla les félicite, elle trouve qu’ils ont déchiré et pas fait une faute. Anisha les applaudit.

Tiana et Léa enchainent. Elles ont choisi « Tu es mon autre », elles expliquent que ça correspondait à leur connexion. Ça semble réussi, les profs ont le sourire, à l’exception d’Adeline. Elles continuent avec la danse. Elles repartent, Tiana est ravie et se dit fière d’elles.



C’est ensuite à Julien et Anisha. Ils ont choisi « Mourir demain », Anisha trouve que ça les représente bien. Les profs ont l’air contents. Place ensuite à la chorégraphie. Ils repartent contents d’eux, cette fois Julien a tout donné sur la danse. Julien est super fier de lui et remercie Anisha. Il est euphorique.

Ces évaluations se terminent avec Paola et Carla, elles ont choisi « Tu es mon autre ». Elles expliquent que se mettre ensemble était une évidence. Et la chanson leur parle beaucoup. Michael Goldman et Laure Ballon ont un large sourire. Elles continuent avec la danse, tout semble bien se passer. Paola s’en veut, elle n’est pas contente d’elle sur sa prestation vocale.

Ces évaluations sont terminées. Il faut maintenant attendre jusqu’à mercredi soir en fin d’émission quotidienne pour découvrir quels seront les deux duos nommés cette semaine !

