Tous en cuisine avec Cyril Lignac : nouvelle saison inédite spéciale fêtes dès le 28 novembre

Tous en cuisine avec Cyril Lignac, nouvelle saison inédite – L’émission phare de Cyril Lignac « Tous en cuisine » revient pour une saison inédite spéciale fêtes de fin d’années dès le lundi 28 novembre à 18h40 sur M6. Réalisez vos menus de fêtes avec un grand chef ! Le chef Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony sont de retour pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables.







Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.







Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes, bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous.

CUISINE OUVERTE SUR RUE POUR CYRIL LIGNAC



Cyril Lignac déménage sa cuisine en plein cœur de Paris, dans une boutique avec pignon sur rue, à deux pas de la mythique place du marché Saint Honoré! Dans ce lieu incontournable, le Chef cuisinera ses délicieux plats de fêtes au plus près du public !

DES MENUS THÉMATISÉS

Cette année, chaque recette sera l’occasion de dévoiler un secret de cuisine pour briller lors vos repas de fêtes :

✶ Le lundi, les plats signatures de Cyril Lignac. Le chef partagera ses recettes signatures pour les fêtes de fin

d’année.

✶ Le mardi, les plats de fêtes à prix malin. Le Chef livrera ses secrets pour épater les invités avec des recettes de fêtes généreuses, le tout à prix réduits, comme le tartare de saumon gingembre clémentine à 10 euros pour 4 personnes.

✶ Le mercredi, les plats de légende. Cyril Lignac nous révèlera tous les secrets des plats de prestige des grands chefs ou lieux iconiques, pour des recettes mythiques !

✶ Le jeudi, les plats de fêtes régionaux. Le Chef fera honneur au terroir français dans sa recette du jour en mettant en avant un produit emblématique régional.

✶ Le vendredi, les recettes de famille de Cyril Lignac pour les fêtes. Cyril Lignac dévoilera ses recettes de famille ! Celles qu’il aime

cuisiner en famille au moment des fêtes.

LA SURPRISE DU COMMIS !

Cette année encore, Jérôme Anthony vous embarque dans son tour de France des fêtes de fin d’année ! En pleine tournée des marchés de Noël et des

fêtes traditionnelles régionales, Jérôme va tenter de suivre la recette du Chef, entouré des habitants et des personnalités locales.

Mais cette année pour la première fois, Jérôme réserve une surprise à Cyril Lignac : un objet mystère, un invité inattendu, des messages de fans pas comme les autres…. Chaque soir, le Chef aura lui aussi droit à un cadeau de Noël pour le plaisir de tous !

Et chaque soir, un invité prestigieux et des familles connectées viendront préparer ces menus d’exceptions.

Convivialité, gourmandise et bonne humeur : “Tous en cuisine – Menus de Fêtes” revient pour des repas de fête encore plus réussis.

