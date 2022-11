Plus belle la vie spoiler : la vérité sur l’enlèvement de Léa (vidéo PBLV épisode n°4660)

4.3 ( 11 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – C’est la semaine prochaine que vous allez découvrir comment Léa a été enlevée dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. Dans l’épisode de lundi prochain, on découvre que Léa a été piégée par un faux médecin…







Celui-ci a prétexté des examens supplémentaires pour que Léa soit certaine de pouvoir rentrer à Marseille retrouver Jean-Paul et Aurore.

Plus belle la vie spoiler l’enlèvement de Léa

Et quand Léa a compris qu’il n’était pas médecin, il était trop tard ! Il l’a neutralisée avec un taser et Léa n’a rien pu faire… Jean-Paul et Patrick vont-ils réussir à la sortir de là ?



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4660 du 14 novembre 2022

