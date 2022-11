Un si grand soleil du 11 novembre : Paul étrangle Johanna (résumé épisode 1015 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 11 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1015 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 11 novembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna se maquille, elle a passé la nuit avec Paul. Elle refuse un café et demande à Paul de se préparer, ils ne doivent pas arriver en retard au mariage de son oncle. Il rentre donc chez lui se changer.







Publicité





Guilhem appelle Sylvie, il a son costume et rentre se changer. Mais Sylvie lui rappelle qu’il ne doit pas la voir. Guilhem promet de ne pas la déranger. Ça sonne à la porte, Sylvie doit raccrocher. C’est Marion qui vient s’excuser et l’aider à se préparer.



Publicité





Christophe observe le tableau de Brénas. Cécile lui propose de le mettre ailleurs en attendant les conclusions de l’enquête. Mais finalement Christophe aime cette oeuvre, même fausse il continuera à l’aimer. Cécile n’est plus de cet avis mais lui laisse le bénéfice du doute.

Le fils de Brénas est avec Alix, il est convaincu que ces toiles sont bien de son père. Elle l’interroge au sujet de la police mais il ne sait pas quoi penser.

Devant la mairie, Guilhem retrouve Johanna, qui lui présente Paul. Johanna reçoit un appel pour le boulot… Sylvie arrive, Guilhem la rejoint. Elisabeth et Alain sont là.

Claudine appelle Alix, le procureur va ouvrir une instruction. Les tableaux vont être saisis et expertisés, Alix est affolée. Claudine lui demande de lui dire la vérité, Alix lui assure qu’elle est honnête.

Guilhem et Sylvie sont mariés, ils sortent de la mairie sous les applaudissements de leurs invités. Tout le monde les félicite. Guilhem remercie Marion d’avoir changé d’avis et d’être venue.

Alix appelle Ludo, elle est désespérée. Il lui demande si son coup est blindé, Alix est vexée il n’y a pas de coup ! Elle l’envoie balader et raccroche.

Cross est à la pêche avec le médecin légiste, il s’ennuie. Son ami lui reproche de se noyer dans le boulot, il doit sortir et s’amuser.

Johanna danse, elle s’éclate au mariage. Mais Paul la regarde danser avec un autre homme d’un mauvais oeil… Paul vient lui demander de venir boire un verre. Elle refuse, elle veut danser. Paul casse un verre et s’en va.

Plus tard, Paul ramène Johanna, il ne dit pas un mot. Elle ne comprend pas, il lui dit qu’elle a passé la soirée à se donner en spectacle et à l’humilier. Johanna hallucine et lui dit qu’elle n’est pas sa chose. Elle sort de la voiture, Paul s’énerve et la rattrape. Il l’étrangle et l’insulte. Cross arrive au bon moment et le neutralise ! Paul s’en va, Yann propose de raccompagner Johanna. Elle est sous le choc et accepte.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Sylvie assassinée, les résumés jusqu’au 25 novembre 2022

Un si grand soleil du 11 novembre extrait, Paul s’en prend à Johanna

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note