Un si grand soleil spoilers : le meurtrier de Sylvie arrêté, les résumés jusqu’au 9 décembre 2022

4.5 ( 8 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 9 décembre 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Guilhem va finalement être libéré et innocenté. Yann va finalement découvrir qui est le meurtrier de Sylvie ! Mais l’enquête a semé la pagaille dans son histoire avec Johanna… Arriveront-ils à continuer ensemble après la fin de l’enquête ?

Entre Arthur et Jennifer, rien ne va plus ! Arthur ment à Jennifer et il finit par décider de rompre.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 5 au 9 décembre

Lundi 5 décembre 2022, épisode 1030 : Tandis que Yann se demande si Johanna ne s’est pas servi de lui pour obtenir des infos, Jennifer a du mal à pardonner à Arthur.

Mardi 6 décembre 2022, épisode 1031 : Yann tend un piège à Johanna pour vérifier si elle l’utilise ou non. Va-t-elle tomber dedans ? De son côté, Noémie découvre que son voisin refuse de soigner Lancelot, son cheval mal en point.

Mercredi 7 décembre 2022, épisode 1032 : Jennifer essaie de renouer avec Arthur, mais il lui ment, préférant partir à Ibiza avec Boris et Laurine. Pendant ce temps, Yann et Hugo font une étrange découverte qui bouscule l’enquête sur la mort de Sylvie.

Jeudi 8 décembre 2022, épisode 1033 : Guilhem est innocenté et libéré, mais l’amour entre Johanna et Yann sera-t-il possible pour autant ? Christophe et Ludo auscultent Lancelot, ce qui n’est pas du goût d’Akim qui trouve Ludo un peu trop présent auprès de Noémie.

Vendredi 9 décembre 2022, épisode 1034 : Noémie explique à William que, sans soins, Lancelot est en danger de mort. Réussira-t-elle à le convaincre de soigner Lancelot ? De son côté, Arthur prend une décision radicale vis-à-vis de Jennifer…



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 21 au 25 novembre 2022 en cliquant ICI

du 28 novembre au 2 décembre 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note