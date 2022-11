Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 décembre 2022

4 ( 4 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 16 décembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Ludo et Noémie vont beaucoup se rapprocher. Ils vont monter une opération pour sauver un cheval et vont cacher leur plan à Akim… Noémie va-t-elle succomber à nouveau au charme de Ludo ou vont-ils simplement devenir amis ?

De son côté, Guilhem doit faire face aux funérailles de Sylvie alors qu’Elisabeth n’est pas prête de lui pardonner.

Et Christophe accuse le coup du départ d’Achille.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 décembre

Lundi 12 décembre 2022, épisode 1035 : Alors que Lancelot risque de mourir d’ici quelques jours, Noémie se demande comment faire pour contourner William et le sauver. Parallèlement Rudy essaie de faire plier Valentine à ses conditions de divorce, tandis que Claudine propose à celle-ci de contre-attaquer…

Mardi 13 décembre 2022, épisode 1036 : Ludo et Noémie planifient le sauvetage de Lancelot, tout en cachant leurs intentions à Akim. De son côté, Guilhem, au plus mal, dit adieu à Sylvie. Parallèlement, Elisabeth reste rancunière, malgré son chagrin.

Mercredi 14 décembre 2022, épisode 1037 : Tandis que Jennifer souffre de l’attitude d’Arthur à son égard, celui-ci profite de la vie… jusqu’à se prendre un mur. Pendant ce temps, Christophe accuse le coup du futur départ d’Achille, et donne un coup de main à Noémie et Ludo pour soigner Lancelot.

Jeudi 15 décembre 2022, épisode 1038 : Eve a des problèmes financiers et cherche une solution que pourrait bien lui apporter Claudine. A la ferme, c’est le jour J pour sauver Lancelot. Même si Bilal refuse de les couvrir, Noémie et Akim restent déterminés à passer à l’action…

Vendredi 16 décembre 2022, épisode 1039 : Suite à leur escapade nocturne avec Lancelot, Noémie et Ludo décident de se faire tout petits pour ne pas éveiller les soupçons. De son côté, Dimitri a une idée pour améliorer sa situation financière qui fait grincer Sabine.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

