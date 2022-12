« 40 ans de bêtisiers : le grand classement » c’est ce soir sur M6

5 ( 5 )

« 40 ans de bêtisiers : le grand classement » au programme TV de ce jeudi 22 décembre 2022 – Ce soir à la télé, M6 vous propose le divertissement « 40 ans de bêtisiers : le grand classement ». À l’occasion des fêtes de fin d’année et pour la 1re fois en France, M6 a lancé un grand sondage afin d’élire l’extrait qui a le plus fait rire les Français lors de ces 40 dernières années de télévision.







Publicité





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur 6play







Publicité





« 40 ans de bêtisiers : le grand classement », présentation

Découvrez ce grand classement des Français, catégorie par catégorie. Quel dérapage en direct vous a le plus fait rire ? Quels invités ont été totalement incontrôlables en pleine émission et resteront à jamais gravés dans nos mémoires ? Quelle énorme gaffe vous fera encore rire pendant des dizaines d’années ?

Cerise sur le gâteau, les protagonistes des images réagiront à leur classement et ponctueront d’anecdotes ces images cultes… qui vous réservent encore beaucoup de surprises !

Jamel Debbouze, Vincent Lagaf, Stéphane Bern, Éric Antoine, Michel Drucker, Stéphane Plaza, Pierre Palmade, Estelle Denis ou encore Michel Boujenah… Ils seront tous présents pour rire avec vous lors de cette soirée événement.

Alors, quelles images ont fait l’unanimité dans le cœur des Français ? Qui sera le grand gagnant de la soirée et se verra remettre le trophée de l’image la plus drôle de ces 40 ans de bêtisiers ? Entre fous rires, extraits cultes et anecdotes hilarantes, rendez-vous pour une soirée exceptionnelle !

Noter cet article

Publicité



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note