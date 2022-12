Coupe du Monde 2022 : suivre Angleterre / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 3 )

Coupe du Monde 2022, Angleterre / France en direct, live et streaming ce samedi 10 décembre 2022 – Les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se terminent ce samedi. Ce soir pour le dernier quart, l’Angleterre et la France s’affrontent avec l’enjeu de décrocher un ticket en demi-finale.







A suivre cet après-midi à partir de 19h45 sur TF1 beIN Sports, coup d’envoi à 20h.







Le match se déroulera en direct du Stade Al Bayt, à Al Khawr. C’est un match choc ce soir entre la France et l’Angleterre. Les deux équipes regorgent de talents et ont toutes les deux fini en tête de leurs groupes. La France pourra compter sur l’incroyable talent de Kylian Mbappé ainsi que sur Olivier Giroud, devenu le meilleur butteur de l’histoire de l’Équipe de France avec son 52ème but.

Angleterre / France – Composition des équipes

🔵 ANGLETERRE : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice – Saka, Bellingham, Kane (cap.), Foden.



🔵 FRANCE : Lloris (cap.) – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud.

Angleterre / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou beIN Sports dès 19h45. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Angleterre / France, quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce samedi 10 décembre 2022.

