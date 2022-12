Ici tout commence spoiler : Joachim retrouve... la mère d'Axel ! (vidéo épisode du 13 décembre)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoiler – Alors que Joachim cache un secret dont il est peu fier, les choses vont se corser la semaine prochaine dans « Ici tout commence »… En effet, dans quelques jours, alors que Joachim a repris son activité d’escort, il va retrouver la mère d’un élève de l’institut !







En effet, devant un hôtel, Joachim est rejoint par la mère d’Axel…

La mère d’Axel est gênée en retrouvant Joachim, qu’elle a trouvé via l’application d’escorts. Joachim la rassure alors qu’elle est prête à tromper son mari pour la première fois… Et au dernier moment, elle préfère renoncer et s’en va !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 553 du 13 décembre, Joachim avec la mère d’Axel

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

