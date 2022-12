Coupe du Monde 2022 : suivre Croatie / Maroc en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

4.8 ( 5 )

Coupe du Monde 2022, Croatie / Maroc en direct, live et streaming ce samedi 17 décembre 2022 – A la veille de la grande finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, place à la petite finale ce samedi après-midi. La Croatie et le Maroc s’affrontent pour le match de la troisième place. Quelle équipe terminera sur la dernière marche du podium avant l’affrontement de l’Argentine et la France ?







Publicité





A suivre ce soir à partir de 15h45 sur TF1 et beIN Sports, coup d’envoi à 16h.







Publicité





Le match se déroulera en direct du Khalifa International Stadium, à Al Rayyan. La Croatie a subit une lourde défaite en demi-finale face à l’Argentine tandis que le Maroc s’est incliné face à la France. Cet après-midi, ils s’affrontent pour finir à la troisième place de cette Coupe du Monde 2022. Il s’agit probablement de la dernière apparition de Luka Modrić en Coupe du Monde.

Croatie / Maroc – Composition des équipes

🔵 Croatie : Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modrić, Brozović, Kovačić – Vlašić, Perišić – Kramarić Sélectionneur : Zlatko Dalić



Publicité





🔵 Maroc : Bounou – Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal Sélectionneur : Walid Regragui

Croatie / Maroc en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou sur beIN Sports dès 19h45. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Croatie / Maroc, petite finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce samedi 17 décembre 2022.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note