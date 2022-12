Rugby Champions Cup : suivre Ulster / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

4.8 ( 5 )

Rugby Champions Cup – Ulster / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 17 décembre 2022 sur France 4 ! Vivez la Coupe d’Europe de Rugby ce samedi avec l’Ulster (Irlande) contre Le Stade Rochelais.







Un match de rugby à suivre en direct sur France 4 dès 18h20.







Deuxième journée de la Champions Cub de rugby aujourd’hui avec ce match entre l’Ulster et le Stade Rochelais. Les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot accompagné de Dimitri Yachvili et de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain.

Ulster / La Rochelle compositions des équipes

Le XV de départ d’Ulster : 1. SUTHERLAND 2. STEWART 3. MOORE 4. O’CONNOR 5. CARTER 6. HENDERSON 7. TIMONEY 8. VERMEULEN 9. COONEY 10. BURNS 11. LYTTLE 12. MCCLOSKEY 13. MARSHALL 14. MCLIROY 15. LOWRY

Remplaçants : 16. HERRING 17. O’SULLIVAN 18. MILASINOVICH 19. TREADWELL 20. MCCANN 21. DOAK 22. MOORE 23. MORNAM.



Le XV de départ de La Rochelle : 1. WARDI 2. BOURGARIT 3. ATONIO 4. SAZY 5. SKELTON 6. BOURDEAU 7. TANGA 8. ALLDRITT 9. KERR-BARLOW 10. HASTOY 11. BOUDEHENT 12. DANTY 13. SEUTENI 14. LEYDS 15. DULIN

Remplaçants : 16. LESPIAUCQ 17. PAIVA 18. SCLAVI 19. DILLANE 20. BOUDEHENT 21. BERJON 22. BOTIA 23. RHULE.

Champions Cup Ulster / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 4 dès 18h20. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Ulster / La Rochelle, un match évènement de la Champions Cup à suivre ce soir dès 18h20 sur France 4.

