Les 12 coups de midi du 17 décembre : Stéphane continue, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 17 décembre 2022, 120ème victoire de Stéphane – C’est une 120ème victoire qu’a signé Stéphane aujourd’hui dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur le Coup de Maître ce samedi et n’a remporté que 100 euros à partager.

Sa cagnotte arrive ainsi à 494.493 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 17 décembre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, alors que Stéphane a trouvé Laure Calamy sur la précédente en début de semaine, elle a déjà une valeur à plus de 70.000 euros ! On distingue un lampadaire et la lune, le reste est encore bien flou. Stéphane a proposé sans grande conviction le nom de Marie-Claude Pietragalla, mais c’est raté.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla

Les 12 coups de midi du 17 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

