Coupe du Monde 2022 : suivre Pays-Bas / Etats-Unis en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde 2022, Pays-Bas / Etats-Unis en direct, live et streaming ce samedi 3 décembre 2022 – Début des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce samedi. Cet après-midi, les Pays-Bas affrontent les Etats-Unis pour le premier match à élimination directe de la compétition.







A suivre ce matin à partir de 15h45 sur beIN Sports, coup d’envoi à 16h.







Le match se déroulera en direct du Khalifa International Stadium, à Al Rayyan. Les Pays-Bas tenteront d’atteindre les quarts de finale pour la cinquième fois sur leurs six dernières participations. En cas de victoire, les États-Unis réaliseraient leur meilleure performance en Coupe du Monde depuis 2002 ! Les deux équipes sont invaincues et n’ont concédé qu’un seul but en phase de groupes.



🏆 #beINFWC2022

⚽ Focus sur le huitième de finale entre les Pays-Bas et les Etats-Unis ! pic.twitter.com/6LFtNNKB7i — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 3, 2022

Pays-Bas / Etats-Unis – Composition des équipes

🔵 Pays-Bas (composition possible) : Andries Noppert ; Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké ; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Daley Blind ; Davy Klaassen ; Memphis Depay, Cody Gakpo.

🔵 États-Unis (composition possible) : Matt Turner ; Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson ; Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie ; Christian Pulisic, Josh Sargent, Timothy Weah.

Pays-Bas / Etats-Unis en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 15h45. Coup d’envoi de la rencontre à 16h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Pays-Bas / Etats-Unis, match de la quatorzième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce samedi 3 décembre 2022.

