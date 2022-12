50mn Inside du 3 décembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 1 )

50mn Inside du 3 décembre, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h25 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 3 décembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👑 À la Une – The Crown, la série qui déstabilise la famille d’Angleterre.

🕺 En intimité avec Jean-Marc Généreux. Le chorégraphe et danseur nous a invités dans sa vie au Canada. Nous l’avons retrouvé, du côté de Montréal au Canada, avec sa femme, France et leurs deux enfants. Durant deux jours, entre son cocon familial et ses multiples activités professionnelles, le danseur et chorégraphe nous a fait partager sa vie, ses bonheurs comme ses épreuves…



Publicité





📸 Le portrait – Rencontre avec l’éternelle passionnée, Véronique Sanson. Son piano, son vibrato, son esprit rock et ses chansons d’amour intemporelles. Plus de 50 ans après ses débuts, Véronique Sanson est toujours sur scène, en tournée en ce moment-même avec son spectacle « Hasta Luego ». Sa vie est digne d’un film, sa passion et son enthousiasme inébranlables.

🎶 La Story – « Requiem pour un fou », le duo culte de Lara Fabian et Johnny Hallyday au Stade de France ! Alors que nous célébrerons dans deux jours les 5 ans de la disparition de Johnny Hallyday, retour sur les secrets de ce duo avec ceux qui l’ont vécu : Lara Fabian, l’ancien manager de Johnny, Jean- Claude Camus, et son arrangeur musical, Yvan Cassar.

50mn Inside du 3 décembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍La magie de Noël à Strasbourg 🎄

📍Le document d’Inside – La République Dominicaine

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h25 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note