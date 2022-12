4.7 ( 12 )

Découvrez les premières images de « Lycée Toulouse-Lautrec » , la nouvelle série de TF1 qui débarque le lundi 9 janvier 2023 . Le lundi 9 janvier 2023 les téléspectateurs découvriront la toute nouvelle série de TF1 (6 épisodes pour le moment) « Lycée Toulouse-Lautrec ». L’occasion de suivre une certaine Victoire, une adolescente de 17 ans, qui va faire son entrée en première au lycée Toulouse Lautrec, un établissement un peu particulier puisqu’il accueille aussi bien des élèves valides qu’en situation de handicap. Et c’est Chine Thybaud qui interprète cette jeune femme qui se retrouve ainsi propulsée dans un nouvel environnement et confrontée à la différence.







Dans les rôles principaux : Chine Thybaud (Victoire), Stéphane de Groodt (M. Feuillate), Valérie Karsenti (Mme Lespic), Ness Merad (Marie-Antoinette), Max Baissette de Malglaive (Corto), Adil Debhi (Reda), Juliette Halloy (Charlie), Aminthe Audiard (Roxana), Margaux Lenot (Maëlle), Nolann Duriez (Hugo), Hippolyte Zaremba (Jean-Philippe), Joséphine Draï (Mme Bayle), Charlie Bruneau (Sylvie), Rayane Bensetti (Khaled), Bruno Salomone (Dr Ramzilag)…

« Lycée Toulouse-Lautrec » : résumé général

La série raconte la vie d’un lycée pas comme les autres. Un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap, comme Marie-Antoinette, une pétillante tétraplégique, ou Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. Mais aussi des élèves valides, comme Victoire, une jeune adolescente contrainte d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère et qui va, bien que réfractaire au départ, dépasser peu à peu ses préjugés. Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité mais aussi l’humour, le courage et la force de tous ses camarades, ainsi que la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant. Tous ces héros du quotidien vont la bouleverser et changer sa vie à jamais.

L’épisode 1

Victoire arrive dans son nouveau lycée et y rencontre ses nouveaux camarades, Marie-Antoinette, Reda, Charlie, Hugo, Corto, Roxana, Maëlle et Jean-Philippe. Déstabilisée par son nouvel environnement, elle se moque des élèves sur les réseaux et s’attire les foudres de ses camarades.



Bande-annonce

Une première bande-annonce a été dévoilée par TF1 et nous vous proposons de la découvrir…

Pour en voir plus rendez-vous chaque lundi soir dès le 9 janvier 2023 à partir de 21h10 sur TF1

