« Les mystères de l’amour » de retour avec des inédits le 7 janvier 2023

Votre série de TMC « Les mystères de l’amour » fait une pause pendant les fêtes mais elle sera de retour pour une la suite de lla nouvelle saison inédite dès le samedi 7 janvier 2023.







Après 12 ans de succès interrompus, et pour fêter les 30 ans de la saga « Hélène et les garçons », de nouvelles aventures passionnantes attendent nos héros des « Mystères de l’Amour » en ce début d’année 2023.







Les mystères de l’amour, ce qui vous attend début 2023

Après l’accident de Christian et Fanny, toute l’équipe va se réunir pour leur apporter leur amitié et leur soutien… mais l’odieuse Sandra Wolf n’a pas fini d’exercer ses méfaits qui vont de nouveau plonger nos héros dans des situations dramatiques.

Il faudra toute la solidarité d’Hélène, de Nicolas et de tout le reste de la bande pour qu’ils aient une chance de s’en sortir…



Jeanne continuera à espérer qu’elle va reconquérir Nicolas, une mystérieuse sud-américaine viendra s’installer à la fondation aux côtés d’Hélène et du docteur Blake, les jumeaux Alban continueront leur manège autour de Bénédicte et de Cathy et beaucoup d’autres péripéties viendront vous surprendre.

Bien sûr, au milieu de tous ces drames qui vont se jouer, le rire et la détente auront leur place… les aventures aussi puisque Fanny partira à la conquête des Etats-Unis pour donner ses premiers spectacles à Nashville, à Miami et même à New-York…

Et toujours beaucoup de Mystères et énormément d’amour !

