Demain nous appartient du 28 décembre : Anna dit la vérité à Karim (résumé + vidéo épisode 1328 en avance)

Demain nous appartient du 28 décembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1328 de DNA – Anna a vu la blessure de Romy et ce soir elle décide de toute dire à Karim dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Karim a du mal à croire qu’elle soit liée à la mort de Malik…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 28 décembre – résumé de l’épisode 1328

Avec le retour de Romy dans la vie de Karim, Anna se sent mise à l’écart. D’ailleurs, Anna lui fait une confidence sur Romy… Romy fait de précieuses confidences à la police. Entre Anna et Karim, le trouble est semé.

De son côté, Judith n’en revient pas du comportement d’Emma, qui s’apprête à tout abandonner. Et le romantisme gagne le cœur de Bart.



Demain nous appartient du 28 décembre – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

