Demain nous appartient spoilers : des retrouvailles, des aveux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 décembre)

4.4 ( 7 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 décembre 2022 – On est samedi et le week-end débute. Et en ce jour de réveillon, si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur la suite de « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les nouveaux suspects de l’enquête sur la mort de Malik, mais aussi par le réveillon du 31 décembre.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Aurore et William se retrouvent (vidéo épisode du 28 décembre)







Publicité





Brigitte décide d’aider Manon à rabibocher William et Aurore. Ces deux là se réveillent dans le même lit ! Et la magie des fêtes finit par opérer entre ces deux là…

Du côté de l’enquête, la police progresse. Les soupçons se tournent vers Raphaëlle, et vers Victor Brunet… En fin de semaine, c’est l’heure des aveux !



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 décembre 2022

Lundi 26 décembre (épisode 1326) : Grâce au témoignage de William, le profil du coupable se précise. L’assassin se révèle plus rusé qu’il n’y paraît. Noor est en délicate posture face au nouveau coloc de Gabriel. Brigitte met en place un stratagème audacieux.

Mardi 27 décembre (épisode 1327) : Lisa mène l’enquête sans fausse note… ou presque. Anna assiste à une scène troublante. William et Aurore règlent enfin leurs comptes. Avec Stéphane, Soraya est prête à officialiser.

Mercredi 28 décembre (épisode 1328) : Romy fait de précieuses confidences à la police. Entre Anna et Karim, le trouble est semé. Emma s’apprête à tout abandonner. Le romantisme gagne le cœur de Bart.

Jeudi 29 décembre (épisode 1329) : Une découverte de SMS met Martin et Lisa sur la bonne piste. Romy est prête à tous les sacrifices. Pour Victoire, le réveillon n’aura rien de magique. Chloé et Emma se retrouvent face-à-face.

Vendredi 30 décembre (épisode 1330) : Les enquêteurs mettent en doute les aveux du coupable. Karim est missionné pour remettre Rayane sur le droit chemin. Bart s’engage dans une mystérieuse correspondance épistolaire. Victoire reçoit le soutien inattendu d’un vieil ami.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 26 au 30 décembre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note