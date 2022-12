Ici tout commence du 28 décembre : Hortense gaffe face à Eliott (résumé + vidéo épisode 566)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 28 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 566 – Greg a renoncé à demander Eliott en mariage dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, Hortense n’est pas au courant et gaffe face à Eliott…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 28 décembre – résumé de l’épisode 566

Hortense part à la recherche d’infos auprès d’Eliott au sujet de la demande en mariage de Greg, loin d’imaginer qu’il a renoncé. Comme à son habitude, elle est au bord de la gaffe. Heureusement, Greg et Lionel arrivent à temps pour rattraper sa boulette !

L’ambiance est tendue chez les Teyssier. Emmanuel fait tout pour que son fils renonce au championnat.

En cuisine, David surprend tout le monde : il a arrêté de boire et fait des miracles !



Ici tout commence du 28 décembre – vidéo premières minutes

