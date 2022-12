Demain nous appartient spoiler : Sara victime d’un terrible accident ! (vidéo épisode du 3 janvier)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 3 janvier 2023 – Les choses vont mal tourner pour Sara et Roxane dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Sara va être victime d’un terrible accident à bord d’un avion !







Un crash qui ne sera pas sans conséquences…







Roxane et Bart se rendent au cimetière de Sète sur la tombe de Louise. De son côté, Sara fait un stage d’initiation au pilotage… son cadeau de Noël offert par Roxane ! Mais, l’avion percute un oiseau… c’est la panique à bord, les commandes ne répondent plus ! En bas, Roxane et Bart observent l’avion et s’inquiètent.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 3 janvier 2023 : terrible accident à Sète

