Demain nous appartient : un retour de Mimie Mathy ? Ingrid Chauvin se confie

Alors que votre série quotidienne « Demain nous appartient » fera son grand retour sur TF1 ce lundi soir, Ingrid Chauvin s'est confiée dans une interview pour Télé Star, dans le numéro en kiosques ce lundi.







Et l’actrice vedette du feuilleton confie qu’un retour de Mimie Mathy n’est pas à exclure !







« On en a parlé ! C’est une fan de la série. Elle est plus au fait que moi sur ce qu’il s’y passe. Elle regarde tous les soirs. Elle aimerait bien revenir mais elle sait que ce n’est pas facile car elle incarnait la tante de Lucie qui a quitté la série depuis. Mais tout est possible ! » a déclaré Ingrid Chauvin.

C’est en 2018 que l’on a pu voir Mimie Mathy dans « Demain nous appartient ». L’actrice y incarnait Pénélope, la tante de Lucie (Lorie Prester). Lucie ayant quitté la série, on se demande quand même comment les scénaristes de DNA pourraient intégrer un retour de Pénélope. Mais on est certains que les fans seraient ravis de revoir Mimie Mathy !



En attendant, Ingrid Chauvin sera prochainement dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. A voir le lundi 26 décembre sur TF1.

