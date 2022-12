Star Academy : les académiciens en séances de dédicaces cette semaine

5 ( 11 )

Anisha et la promo de la Star Academy 2022 seront en dédicaces cette semaine, pour le plus grand plaisir des fans de la Star Ac. La gagnante va pouvoir aller à la rencontre de son public !







Ce lundi 19 décembre à 17h, rendez-vous à Lieusaint, en Seine et Marne.







Anisha sera avec Enola, Louis, Chris, Cenzo, Ahcène et Amisse en dédicaces au Centre Commercial Westfield, carré Sénart.

Demain, mardi 20 décembre, Anisha, Louis, Chris et Stan seront en dédicaces à Nantes : à 14h au Centre Commercial Paridis, et à 17h au au Centre Commercial Atlantis.



Et mercredi 21 décembre, Anisha, Louis, Chris et Stan rencontreront leurs fans à 14h à Amiens, Centre Commercial Grand A, et à Valenciennes à 17h, Auchan Petite Forêt.

Rappelons que l’EP de Noël la Star Academy 2022 est disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez l’écouter et l’acheter sur Amazon Music.

