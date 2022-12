Enzo de retour dans le Grand Slam spécial Noël ce 25 décembre 2022

4.3 ( 6 )

Grand Slam Enzo, émission du 25 décembre 2022 – C’est une spéciale Noël du Grand Slam qui vous attend ce dimanche avec Cyril Féraud. Enzo, le plus grand des champions, est de retour le temps de cette émission spéciale !







En effet, en ce jour de Noël, les plus grands champions de l’émission vont s’affronter au profit de l’association Les Lutins du Phoenix.







Retrouvez Enzo, Arthur, Cécile et Jarno à partir de 17h55 sur France 3 avec Cyril Féraud. Et comme toujours, rattrapage possible sur france.tv



Grand Slam, rappel du classement des meilleurs champions

1 – Enzo 239.500 euros

2- Arthur 158.000 euros

3 – Francis 137.500 euros

4 – Loris 81.000 euros

5 – Benjamin 76.500 euros

