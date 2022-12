Tous en cuisine du 26 au 30 décembre 2022 : les recettes de la semaine

4.9 ( 8 )

Tous en cuisine du 26 au 30 décembre 2022 – C’est déjà Noël mais les recettes de fêtes continuent dès lundi soir avec Cyril Lignac à venir et son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony et d’un invité chaque soir, le chef Lignac vous proposera de nouvelles recettes tout au long de la semaine.

On vous propose dès maintenant de découvrir ce que Cyril Lignac a prévu de cuisiner avec vous pour la semaine à venir dans cette édition spéciale Menus de Fêtes.







A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6







Si vous avez manqué les recettes de cette semaine, sachez qu'elles sont dispo sur 6play, mais aussi sur la page Facebook de Cyril Lignac.

Tous en cuisine du 26 au 30 décembre 2022 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 26 décembre : ENTRÉE : CREVETTES MI-CUITES, VINAIGRETTE AU CITRON, et PLAT : CABILLAUD AU BOUILLON THAÏ

– mardi 27 décembre : ENTRÉE : SALADE D’ÉPINARDS AU YUZU ET À LA TRUFFE, et PLAT : RÔTI DE BŒUF EN CROÛTE DE SEL

– mercredi 28 décembre : PLAT : FILET DE SOLE ET SA CRÈME DE CREVETTES, et DESSERT : COUPE GLACÉE, FRUITS CONFITS ET SA SAUCE CHOCOLAT

– jeudi 29 décembre : PLAT : QUENELLES DE BROCHET, CRÈME AU VIN D’ANJOU, DESSERT : TARTE FINE AUX POMMES

– vendredi 30 décembre : PLAT : TARTARE DE DORADE À LA VANILLE ET À LA MANGUE, DESSERT : MONT-BLANC À LA CRÈME DE MARRONS ET AU CHOCOLAT



Le saviez-vous ?

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

« Tous en cuisine » revient demain soir dès 18h40 sur M6.

