Eurovision junior 2022, c’est ce dimanche ! Découvrez la chanson de Lissandro pour la France (VIDEO)

5 ( 6 )

Eurovision junior 2022 France – C’est ce dimanche après-midi à 16h qu’aura lieu la grande finale de l’Eurovision junior 2022. Vous vous demandez qui représentera la France ce 11 décembre 2022 et avec quelle chanson ? Réponse.







Publicité





C’est le jeune Lissandro, 13 ans, qui portera les couleurs de la France aujourd’hui avec son titre « Oh maman ! » lors du concours de l’Eurovision Junior. A voir dès 16h sur France 2 ou sur france.tv







Publicité





« Je suis très fier et honoré de représenter la France avec ma chanson Oh maman !. Un univers pop et rock à la fois que j’adore depuis toujours ! Et quelle fierté d’intégrer la merveilleuse famille de l’Eurovision. Je donnerai mon maximum pour faire briller les couleurs de la France. » a déclaré Lissandro.

Après la victoire de Valentina en 2020 et l’organisation du concours en France en 2021 ainsi que la très belle 3e place obtenue par Enzo, la 20e édition de l’Eurovision Junior, la déclinaison pour les 9-14 ans du plus grand concours de chansons au monde, se déroulera à Yerevan en Arménie suite à la victoire de Maléna. Le slogan cette année est « Spin the magic ».



Publicité





VIDEO EUROVISION JUNIOR la chanson qui représente la France

Eurovision junior 2022, la liste des 16 pays participants

Albanie, Arménie, Espagne, France, Géorgie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie, Ukraine

Eurovision junior 2022, le système de vote

La particularité de l’Eurovision Junior, c’est de pouvoir voter pour son propre pays, contrairement à l’Eurovision classique. Les antennes linéaires et numériques de France Télévisions seront fortement mobilisées, en étroite liaison avec les différents pays participants, pour inciter les publics français et européen à voter.

Pour soutenir Lissandro, le télévoting ouvrira du vendredi 9/12 à 20.00 au dimanche 11/12 à 15.59 ainsi que pendant le show, en se connectant sur le site internet junioreurovision.tv, puis cliquer sur VOTE et choisir 3 pays dont la France !

Le grand vainqueur de l’Eurovision Junior sera l’artiste ayant récolté le plus de votes du public (50%), mais aussi de l’ensemble des jurys nationaux (50%).

Biographie de Lissandro

Lissandro a 13 ans. Il est natif d’un petit village de Moselle, dans l’est de la France. Ses parents lui ont transmis le goût de la musique et lui ont donné l’envie de chanter. Avec une belle culture musicale, Lissandro découvre l’univers du rock. D’Elvis Presley en passant par les crooners américains, jusqu’à Bruno Mars, l’éventail du rock et de la pop chez Lissandro est large. Il chante en cinq langues, fait aussi du doublage de séries et de dessins animés et rêve un jour de devenir orthophoniste. Touche-à-tout, monter sur scène est pour lui la meilleure façon de partager sa passion du chant. L’Eurovision Junior est l’aventure de sa vie.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note