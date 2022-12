66 minutes du 11 décembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

5 ( 7 )

66 minutes du 11 décembre 2022, sommaire et reportages – Deux nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format » avec Xavier de Moulins vous attendent ce dimanche soir dès 17h25 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h25 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 11 décembre 2022, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Bûches : dans les secrets des grands pâtissiers

Les bûches de Noël se déclinent de mille et une façons pour les fêtes de fin d’année. Nous avons suivi des grands noms de la pâtisserie lors de la fabrication de ce dessert qui s’élabore des mois à l’avance.



Et retrouvez d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 « Féérie de Noël au Grand Magasin » :

Dans le célèbre magasin la Samaritaine, ce danseur, déguisé en père noël, va faire un triomphe et redonner le sourire aux petits et aux grands.

Dans le célèbre magasin la Samaritaine, ce danseur, déguisé en père noël, va faire un triomphe et redonner le sourire aux petits et aux grands 🕺 "Féérie de Noël au Grand Magasin "#66minutes, dimanche à 18h45 sur M6 pic.twitter.com/zZRNq7BJCC — 66Minutes (@66Minutes) December 10, 2022

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

