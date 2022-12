Star Academy : sortie de l’EP « Réunis pour Noël »

5 ( 7 )

La promo de la Star Academy 2022 a sorti un nouvel EP intitulé « Réunis pour Noël ». Au programme, 5 titres reprises de chansons de Noël par la gagnante Anisha, et d’autres élèves de cette saison de la Star Academy.







Les académiciens reprennent tous ensemble le titre « Noël ensemble » tandis qu’Anisha chante « Hallelujah ».







Léa, Tianaa et Cenzo reprennent le titre phare de Mariah Carey « All I Want for Christmas Is You », Paola chante « Douce nuit », et enfin Cenzo, Chris et Stan vous offrent une jolie reprise de « Last Christmas ».

Cet EP de la Star Academy 2022 est disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez l’écouter et l’acheter sur Amazon Music.



