« Harry Potter et Les Reliques de la Mort – Partie 2 » : clap de fin ce soir sur TMC (29 décembre)

« Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 » au programme du jeudi 29 décembre 2022 – Clap de fin pour la saga Harry Potter ce jeudi soir sur TMC. Le combat final va commencer : pour sauver le monde, Harry Potter doit affronter Lord Voldemort dans un combat épique où un seul d’entre eux survivra… Hermione et Ron seront plus que jamais aux côtés du sorcier le plus célèbre du monde pour affronter cette dernière épreuve !







Rendez-vous dès 21h15 sur la chaîne







« Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 » : synopsis

Dans ce cet ultime volet de la saga Harry Potter, la bataille finale entre les forces du bien et du mal est engagée. Harry, Ron et Hermione sont parvenus à détruire l’un des horcruxes, relique qui renferme une part de l’âme de Voldemort, et compris l’importance des Reliques de la mort. Pour anéantir définitivement le mage noir, les trois jeunes sorciers se mettent à la recherche des horcruxes manquants. Pendant ce temps, Voldemort, qui a récupéré la puissante Baguette de Sureau, prépare son assaut contre Poudlard. La confrontation est inévitable et certains ne s’en relèveront pas. L’issue de cette guerre sans merci transformera à tout jamais le monde des sorciers…

Le saviez-vous ?

– Ce dernier film est le plus gros succès commercial de la franchise avec 1.34 milliard de dollars de recettes à travers le monde. En France il a attiré 6.51 millions de spectateurs en salles. Notez qu’il atteint la barre du milliard en seulement 19 jours…



Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Michael Gambon (Albus Dumbledore), Alan Rickman (Severus Rogue), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Drago Malefoy), Jim Broadbent (Horace Slughorn), Bonnie Wright (Ginnie Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood)

La bande-annonce

Rendez-vous ce soir sans faute dès 21h10 sur TMC

