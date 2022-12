« Le Diable s’habille en Prada » : ce qu’il faut savoir sur le film sur TF1 cet après-midi (29 décembre)

4.4 ( 7 )

« Le Diable s’habille en Prada », c’est le film qui vous attend ce jeudi en fin d’après-midi sur TF1. Faut-il encore vous le présenter ? Signé David Frankel, il met en scène Meryl Streep, Anne Hathaway ou bien encore Emily Blunt.







Publicité





A voir ou revoir dès 16h50 sur TF1 ou en streaming depuis la fonction direct de MYTF1.







Publicité





« Le Diable s’habille en Prada » : l’histoire

Tout juste diplômée, Andrea Sachs arrive à New York et obtient un emploi de rêve en travaillant dans le monde de la mode. Elle devient le bras droit de la terriblement célèbre Miranda Priestly, directrice du magazine Runway. Hélas, devenir l’assistante de la rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode est loin d’être une sinécure ! Corvéable à merci, Andrea doit répondre au moindre désir de sa directrice et sa vie, aussi trépidante soit-elle, devient infernale…

Avec : Meryl Streep (Miranda Priestly ), Anne Hathaway (Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel)



Publicité





Le saviez-vous ?

– la fameuse scène du pull a été totalement improvisée. Elle est née de l’imagination débordante de Meryl Streep;

– ce film n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de Lauren Weisberger;

Vidéo

Voici la bande-annonce du film.

« Le Diable s’habille en Prada » c’est cet après-midi dès 16h50 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note