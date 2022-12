Ici tout commence du 7 décembre : Laetitia face à Thomas (résumés + vidéo épisodes 546 et 547)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 7 décembre, résumé et vidéo extrait de l'épisode 546 – Double dose de votre série « Ici tout commence » ce soir sur TF1. La chaîne diffuse deux épisodes à la suite alors que sous l'impulsion de Kelly, Laetitia va faire un pas vers Thomas.







Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 7 décembre – résumé de l’épisode 546

Entre Kelly et Thomas, tout s’arrange. Prochaine étape : la réconciliation de Thomas et Laetitia. Pour ça, Kelly est sur le coup… Elle pousse sa mère à faire le premier pas. Laetitia accepte et va voir Thomas. Entre ces deux là, c’est électrique ! Mais Laetitia finit par retrouver le sourire.

Pendant ce temps là, Eliott a dormi chez Jude. Et il décide de lui dire enfin la vérité sur Brice et lui. De son côté, Kelly joue les entremetteuses pour Laetitia. Vic, Billie et Samia concoctent un plan pour briller aux évaluations.



Ici tout commence du 7 décembre – résumé de l’épisode 547

C’est l’heure des accusations à l’Institut Auguste Armand. Billie, Samia et Vic ont réussi une technique quasiment impossible pour leur niveau… Louis suspecte l’une d’entre elles d’avoir fouillé dans ses affaires. Samia, lâche le morceau… Théo lui a montré la technique. Mais, pour Louis, ça ne tient pas la route ! En cuisine, Théo part en mission sauvetage.

A L’institut, un pour Jude et Jude pour un. De son côté, David se la joue mauvaise langue.

Ici tout commence du 7 décembre – vidéo extrait

