Ici tout commence spoiler : Salomé et Thomas prêts à tout dévoiler (vidéo épisode du 15 décembre)

Ici tout commence spoiler – Salomé et Thomas sont ensemble en secret dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Un secret qui va de plus en plus peser pour Salomé… Et dans les prochains jours, Laetitia va avoir des confidences gênantes auprès de Salomé sur son histoire avec Thomas.







Salomé se confie à Thomas : ça l’a mise mal à l’aise et elle redoute de parler à Laetitia et Kelly. Mais Thomas pense qu’elles vont s’y faire, ils doivent dire la vérité. Sauf que pile à ce moment là, la fille de Thomas débarque et les surprend !

Ca devient de plus en plus sérieux entre Salomé et Thomas. Salomé a d’ailleurs passé sa première nuit chez lui… Mais, il va falloir avouer cette relation à Kelly et Laetitia. D’ailleurs, la fille de Thomas les surprend tous les deux…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 556 du 15 décembre, Salomé et Thomas veulent parler

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

