« The Resident » : la saison 4 arrive sur TF1 le 4 janvier 2023

« The Resident » saison 4 lancement – Bonne nouvelle pour les fans de la série médicale de TF1 « The Resident ». La saison 4 inédite arrive le mercredi 4 janvier 2023 dès 21h10 à raison de deux épisodes inédits par semaine.







Et la saison démarre fort puisqu’il s’agit du mariage de Nic et Conrad !







« The Resident », résumé du début de la saison 4 inédite

Avant de se marier, Nic et Conrad se remémorent la dure année écoulée et les débuts de la pandémie de COVID-19 à l’hôpital Chastain. A l’arrivée du premier patient, Hundley est contaminée et tombe gravement malade. Rapidement, la situation s’aggrave et l’ensemble du personnel doit se battre pour un meilleur équipement de protection, mais le masque de Kit finit par céder et elle se retrouve contaminée à son tour. Pour palier le manque de recettes de l’hôpital dû à l’arrêt des opérations, Kim pousse le docteur Cain à pratiquer des interventions non essentielles. Le neurochirurgien convainc donc son patient, souffrant d’une simple hernie, à venir se faire opérer en urgence, malgré ses réticences. Chaque membre du personnel doit insister auprès de ses parents pour qu’ils acceptent de s’isoler. Mais le père de Devon continue ses courses en taxi et met sa vie en danger…

« The Resident » revient le mercredi 4 janvier 2023 à 21h10 sur TF1 et myTF1



