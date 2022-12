Ici tout commence spoiler : le lourd secret de Jude dévoilé (vidéo épisode du 7 décembre)

4.4 ( 7 )

Ici tout commence spoiler – Que cache Jude et pourquoi Brice l’a pris pour cible dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Ce n’est pas du tout un hasard et Jude a un lourd secret qu’il va finir par dévoiler à Eliott.







Dans quelques jours, Jude confie à Eliott qu’il était amoureux du frère de Brice et qu’ils ont eu une histoire… Nicolas était marié et avait des enfants, il a tout perdu quand sa femme l’a appris !

Jude fait des confessions à Eliott… Il lui raconte son histoire avec son premier petit-copain, et pas n’importe lequel… le frère de Brice. On comprend mieux d’où vient la colère de Brice. De son côté, Jude se sent coupable d’avoir vécu cette histoire d’amour. Eliott essaie de la déculpabiliser.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 546 du 7 décembre, Jude révèle son secret

