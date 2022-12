C à vous du 1er décembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 6 )

C à vous du 1er décembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 1er décembre : le sommaire

🔵 ⚽ Mondial 2022 : défaite hier pour la France contre la Tunisie, après l’invalidation d’un but tricolore. Analyse de Yoann Riou, journaliste de la chaîne L’Equipe, chroniqueur à RTL

🔵 Danger des paris sportifs : Mehdi Touati, addict, témoigne

🔵 Bronchiolite, grippe et Covid-19 : la triple épidémie menace la France. Avec François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention

🔵 🎵 Le live : Yannick Noah présente son dernier album “La Marfée” avec un live

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Maury, chef et propriétaire de l’Hôtel de Bouilhac

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Kev Adams en tournée pour son spectacle “Miroir” et parrain du Téléthon

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 1er décembre 2022 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note