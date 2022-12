Ici tout commence spoiler : découvrez le secret de Joachim ! (vidéo épisode du 9 décembre)

4.2 ( 5 )

Ici tout commence spoiler – Joachim a préféré laisser Clotilde croire qu’il était infidèle dans votre série « Ici tout commence » afin de ne pas lui révéler son lourd secret… Mais que cache Joachim ? Dans quelques jours, on va découvrir la vérité et on comprend qu’il n’ait pas voulu le révéler à Clotilde !







En effet, Joachim a été escort-boy et alors qu’il galère financièrement depuis sa rupture, il s’apprête à réactiver son compte !

Séparé de Clotilde, il est temps pour Joachim de se trouver son propre appartement. Mais, même s’il cache bien son jeu, il semble avoir quelques soucis d’argent… En effet, Joachim se retrouve à devoir payer son loyer ainsi que celui de sa soeur. On se demande bien comment il finance tout cela… Découvrez son secret !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 548 du 9 décembre, le secret de Joachim

