Ici tout commence spoilers : Eliott quitte Greg, Kelly renoue avec Thomas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 5 au 9 décembre)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 5 au 9 décembre 2022 – En ce début de week-end, vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Attention, la programmation est modifiée cette semaine : deux épisodes à la suite mercredi et jeudi, mais pas de diffusion vendredi.







On peut vous dire que la semaine va être encore marquée par la rupture de Greg et Eliott.

En effet, Eliott quitte Greg après avoir appris la vérité sur ses manigances avec Brice. Eliott craque et couche avec Jude… Ce dernier reçoit une proposition de Teyssier : s’il réussit son évaluation, il pourra rester à l’institut !

Tous les élèves se dépassent pour ces évaluations. Mais du côté de Vic, Billie et Samia, il y a de la tricherie dans l’air. Et Louis compte bien les démasquer ! Va-t-il remonter jusqu’au cercle ?

De son côté, Kelly décide enfin de renouer avec Thomas.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 décembre 2022

Lundi 5 décembre (épisode 544) : Terreur à L’institut : il semble que Brice ne lâchera jamais Jude. De con côté, Kelly est décidée à renouer avec son père. Souleymane craint d’ennuyer Deva.

Mardi 6 décembre (épisode 545) : A L’institut, Eliott est sur la voie de la vérité. Thomas et Salomé résistent, mais prouvent qu’ils existent. Au sein du Cercle, la bibliothèque dévoile ses secrets.

Mercredi 7 décembre à 18h30 (épisode 546) : Eliott découvre enfin la vérité sur Jude. De son côté, Kelly joue les entremetteuses pour Laetitia. Vic, Billie et Samia concoctent un plan pour briller aux évaluations.

Mercredi 7 décembre à 19h10 (épisode 547) : A L’institut, un pour Jude et Jude pour un. En cuisine, Théo part en mission sauvetage. De son côté, David se la joue mauvaise langue.

Jeudi 8 décembre à 18h30 (épisode 548) : Il y a de la tension en cuisine : les élèves mettent les petits plats dans les grands. Stupeur pour Deva : elle fait une douloureuse découverte. Entre amour et besoin d’argent, Joachim ne sait plus où donner de la tête.

Jeudi 8 décembre à 19h10 (épisode 549) : Il y a des manigances chez les élèves et Eliott doit choisir son camp. La tension monte entre David et Lisandro. Charlène donne tout pour son projet de Noël.

Vendredi 9 décembre: pas d’épisode

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 5 au 9 décembre 2022

