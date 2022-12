Un si grand soleil du 9 décembre : Arthur quitte Jennifer (résumé épisode 1034 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 9 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1034 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 8 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Arthur, Brice et Laurine rentrent d’Ibiza, ravis. Laurine doit aller travailler à l’hôpital, elle embrasse Arthur avant de partir.







A la clinique vétérinaire, Christophe reçoit la visite de Ludo. Il vient récupérer une ordonnance pour le zoo. Ils reparlent du dîner de la veille, Christophe lui demande comment il a trouvé Margot. Ludo l’a trouvée sympa, Christophe rigole et lui explique qu’elle est clairement intéressée par lui…



Ludo appelle Noémie, ils ont les résultats de Lancelot. Il a chopé un virus et sans traitement ça pourrait finir en surinfection bactérienne. Il pourrait mourir, il faut absolument convaincre son voisin de s’en occuper.

Arthur est avec Brice au bar de Dylan. Ils ont quasiment pas dormi du week-end. Dylan lui rappelle qu’ils ont fait un barbecue sur la plage avec les potes et qu’il n’a pas prévenu qu’il viendrait pas. Il leur souhaite bon courage pour les cours.

Elisabeth rigole en voyant les photos d’Arthur à Ibiza. Elle pense que le séjour lui aura fait du bien, Alain est septique. Il lui rappelle qu’en première année il faut bosser comme un dingue.

Noémie vient parler à la fille du voisin. Elle l’alerte sur Lancelot, elle lui propose d’aller lui parler ensemble. Noémie propose de prendre en charge le traitement du cheval, voir même de lui racheter. Il refuse et lui demande de leur foutre la paix, à lui et son cheval.

Charles appelle Dylan, il ne pourra pas passer il a trop de boulot. Dylan lui parle d’Arthur, qui les a plantés et qu’il ne reconnait plus depuis qu’il a ses nouveaux potes de fac. Il n’apprécie pas Boris et n’a pas envie qu’Arthur devienne comme lui.

Jennifer envoie un message à Arthur, il ne lui répond pas. A l’hôpital, Jennifer parle à David, elle pense que ça s’arrange avec Arthur. Elle entend Laurine, qui parle au téléphone de son week-end à Ibiza avec Arthur. Jennifer est sous le choc.

Margot appelle Ludo, elle lui dit qu’elle est contente de l’avoir rencontré. Elle a repensé à sa proposition de lui faire une visite privée du zoo, elle est dispo en fin de semaine. Mais Ludo décline, il est débordé en fin de semaine. Margot peut se libérer le lendemain, il semble gêné mais il accepte.

Arthur rejoint Elisabeth. Il est ravi de son séjour, elle voit à sa tête qu’il n’a pas beaucoup dormi. Il précise qu’il a eu son code pour son permis. Laurine appelle Arthur pour prendre des nouvelles, il a un double appel c’est Jennifer mais il l’ignore. Elle lui envoie un sms, elle a besoin de lui parler. Arthur la quitte sur un simple message !

Christophe est avec Achille. Il l’invite à la piscine chez lui, il accepte. Margot est là, elle est contente qu’ils s’entendent bien. Elle confie à Cécile qu’elle va visiter le zoo avec Ludo. Pendant ce temps là, Noémie parle à Akim du refus du voisin de soigner son cheval. Akim pense qu’il faut laisser tomber mais elle refuse de le laisser mourir sans rien faire.

Un si grand soleil du 9 décembre extrait, Arthur quitte Jennifer par sms

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

