Ici tout commence spoilers : Kelly surprend Salomé et Thomas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 décembre)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 décembre 2022 – C’est samedi et le week-end ne fait que commencer. Mais si vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Attention, la programmation est modifiée avec plusieurs jours à deux épisodes d’affilée.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le championnat de mixologie.

En effet, Lisandro apprend qu’il est viré car Antoine lui a trouvé une remplaçante ! Mais Lisandro n’a pas dit son dernier mot et passe un deal avec Teyssier : il gagne le championnat de mixologie avec David et il récupère son poste ! David le prend mal mais finalement il met ses rancoeurs de côté pour le championnat dont il rêve.

De son côté, Louis est déterminé à piéger Vic… C’est l’anniversaire de Salomé et Kelly débarque alors qu’ils sont entrain de s’embrasser… Salomé ne supporter plus la situation et veut dire la vérité sur son couple avec Thomas.

Billie et Charlène enquêtent sur Joachim et font une découverte. Son secret va-t-il être révélé à l’institut ?



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 décembre 2022

Lundi 12 décembre à 18h30 (épisode 551) : Lisandro apprend des nouvelles déroutantes. A L’institut, le Secret Santa est lancé. Lors du cours de Zacharie, la magie de Noël émerveille les élèves.

Lundi 12 décembre à 19h10 (épisode 552) : Qui ne tente rien, n’a rien : Lisandro passe un deal avec Teyssier. Le Secret Santa de L’institut apporte ses petits miracles de Noël.

Mardi 13 décembre (épisode 553) : Un pour tous et tous contre Lisandro : la première épreuve du championnat est semée d’embûches. A L’institut, Louis tente de piéger Vic pour révéler ses vraies compétences. Axel remarque le comportement étrange de sa mère.

Mercredi 14 décembre (épisode 554) : En cuisine, David passe en mode « séduction ». A L’institut, un anniversaire plein de surprises est célébré. Coup de chaud pour Joachim : son secret est en danger.

Jeudi 15 décembre à 18h30 (épisode 555) : Panique au championnat : entre David et Lisandro, le sang coule. C’est une dure journée pour Salomé. Laetitia lui fait des confidences excessives. Eliott est prêt à prendre la route.

Jeudi 15 décembre à 19h10 (épisode 556) : David se sent coupable et éveille des soupçons chez Deva. Malaise pour Salomé, alors qu’elle souhaite révéler son couple. Face à la pression de ses parents, Greg ment sur sa rupture avec Eliott.

Vendredi 16 décembre à 18h30 (épisode 557) : Reconnaissant envers Lisandro, David revoit ses positions. Greg constitue sa brigade, non sans peine en l’absence d’Eliott. Billie et Charlène enquêtent sur Joachim et font une terrible découverte.

Vendredi 16 décembre à 19h10 (épisode 558) : L’heure des révélations a sonné et les sorts sont scellés. Stupeur et suspicions pour Axel, après une découverte en cuisine. Greg joue la carte de la folie des grandeurs pour reconquérir Eliott.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 12 au 16 décembre 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

