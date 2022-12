Un si grand soleil spoilers : Noémie ment à Akim, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 décembre)

4.6 ( 10 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés du 12 au 16 décembre 2022 – C’est le début du week-end et vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Cette semaine, Noémie va s’allier à Ludo pour sauver Lancelot contre la volonté de William. Elle va aller jusqu’à mentir à Akim… De son côté, Arthur va continuer de faire n’importe quoi. Et il va se prendre un mur !

Quant à Guilhem, il enterre Sylvie dans la douleur…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 décembre 2022

Lundi 12 décembre 2022, épisode 1035 : Alors que Lancelot risque de mourir d’ici quelques jours, Noémie se demande comment faire pour contourner William et le sauver. Parallèlement Rudy essaie de faire plier Valentine à ses conditions de divorce, tandis que Claudine propose à celle-ci de contre-attaquer…

Mardi 13 décembre 2022, épisode 1036 : Ludo et Noémie planifient le sauvetage de Lancelot, tout en cachant leurs intentions à Akim. De son côté, Guilhem, au plus mal, dit adieu à Sylvie. Parallèlement, Elisabeth reste rancunière, malgré son chagrin.

Mercredi 14 décembre 2022, épisode 1037 : Tandis que Jennifer souffre de l’attitude d’Arthur à son égard, celui-ci profite de la vie… jusqu’à se prendre un mur. Pendant ce temps, Christophe accuse le coup du futur départ d’Achille, et donne un coup de main à Noémie et Ludo pour soigner Lancelot.

Jeudi 15 décembre 2022, épisode 1038 : Eve a des problèmes financiers et cherche une solution que pourrait bien lui apporter Claudine. A la ferme, c’est le jour J pour sauver Lancelot. Même si Bilal refuse de les couvrir, Noémie et Akim restent déterminés à passer à l’action…

Vendredi 16 décembre 2022, épisode 1039 : Suite à leur escapade nocturne avec Lancelot, Noémie et Ludo décident de se faire tout petits pour ne pas éveiller les soupçons. De son côté, Dimitri a une idée pour améliorer sa situation financière qui fait grincer Sabine.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 12 au 16 décembre 2022

