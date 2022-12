Ici tout commence spoiler : une rupture à l’institut (vidéo épisode du 12 décembre)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoiler – Une rupture va avoir lieu à l’institut la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence »… En effet, dans quelques jours, Deva et Souleymane vont rompre !

En cause, le fait que Deva soutienne Lisandro. Souleymane ne la comprend plus et n’est pas d’accord avec elle à son sujet. Elle préfère le quitter !







Ca chauffe entre Souleymane et Deva. Quelle est la limite d’un secret quand d’autres évènements entrent en ligne de compte ? Deva reproche à Souleymane d’avoir balancé à David que Teyssier et Lisandro avaient passé un accord… Souleymane ne la comprend plus, elle est en boucle avec Inesta. Deva annonce alors que c’est terminé entre eux !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 552 du 12 décembre, Deva quitte Souleymane



