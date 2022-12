Les 12 coups de midi du 3 décembre : l’étoile mystérieuse se précise, Stéphane continue

5 ( 1 )

Les 12 coups de midi du 3 décembre 2022, 106ème victoire de Stéphane – Stéphane a encore brillé ce samedi dans jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il en est déjà à 106 victoires et il a signé un Coup de Maître à 10.000 euros aujourd’hui, soit 5.000 euros de plus dans sa cagnotte personnelle.

Celle-ci arrive à un impressionnant total de 432.497 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 3 décembre, un indice en plus sur l’étoile mystérieuse

Le nouvel indice s’est dévoilé sur l’étoile mystérieuse. On pensait hier à un gant d’apiculteur mais en réalité il s’agit d’un gant ménager avec un flacon pulvérisateur. Un indice qui vient s’ajouter à ceux déjà un présents : un bunker sur une plage au Danemark, un arc-en-ciel. Stéphane bloque sur la Normandie et il a proposé aujourd’hui le nom d’Anny Duperey. Mais ce n’est toujours pas la bonne réponse !

Noms proposés pour cette étoile : John Wayne, Charlton Heston, Sofia Essaïdi, Claude Brasseur, Mark Hamill, Louise Bourgoin, David Niven, Thomas Pesquet, Philippe Torreton, Vincent Lagaf’, Arnaud Ducret, Estelle Lefebure, Keen’V, Tom Hanks, Karen Cheryl, Xavier Deluc, Amandine Petit, Anny Duperey

Les 12 coups de midi du 3 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

