Ici tout commence : un acteur phare quitte la série de TF1

Ici tout commence infos – Coup de tonnerre pour les fans de la série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Un an après le départ de Clément Rémiens, c’est un autre acteur phare qui va quitter la série !







Mikaël Mittelstadt, alias Greg, a annoncé quitter le feuilleton quotidien de TF1.

« La quotidienne prend beaucoup de temps, d’énergie. Je n’ai pas de moments de respiration, parce que j’adore ce métier. Mais là, j’avais besoin d’une petite pause pour me consacrer à d’autres projets. » a-t-il annoncé dans une interview pour Télé Star.



Mais Greg pourrait revenir plus tard dans « Ici tout commence », l’acteur avoue partir vers de nouveaux projets à New-York mais laisser la porte ouverte.

« La porte reste entrouverte. Et puis, ce sont les aléas de la vie. Pour le bon fonctionnement d’une quotidienne, il faut savoir faire des sacrifices. Les téléspectateurs sont contents de retrouver les personnages qu’ils aiment tous les soirs mais en contrepartie, le prix à payer, c’est que parfois, ces personnages doivent partir. C’est le jeu ! L’éventuel retour de Greg (…) sera encore plus jouissif ! Et puis, vous allez voir, techniquement, Greg finit sa troisième année à l’Institut… Les auteurs ont trouvé une solution très très fine. » a-t-il expliqué.

A l’écran, Greg quittera l’institut Auguste Armand à la fin de l’intrigue actuelle.

